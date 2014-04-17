Лавров: США запевнили Росію, що в Україні відбудеться конституційна реформа
20:43, 17 квітня 2014Політика
0 0
За словами Лаврова, США запевнили Росію, що конституційна реформа в Україні буде проведена.
США запевнили, що в Україні відбудеться конституційна реформа / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав журналістам за підсумками чотиристоронніх переговорів у Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія.
Читайте також"Женевська четвірка" домовилася про звільнення захоплених будівель в Україні
«Конституційна реформа відбудеться у будь-якому разі, у мене немає жодних сумнівів. У цьому нас запевнили насамперед американські партнери, які вирішально впливають на нинішнє київське керівництво», - сказав Лавров.
За його словами, в рамках цієї реформи права всіх регіонів і етнічних груп, мовних меншин України будуть повною мірою забезпечені.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter