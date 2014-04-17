Лавров: США запевнили Росію, що в Україні відбудеться конституційна реформа

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це глава МЗС Росії Сергій Лавров сказав журналістам за підсумками чотиристоронніх переговорів у Женеві у форматі Україна-США-ЄС-Росія.

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«Конституційна реформа відбудеться у будь-якому разі, у мене немає жодних сумнівів. У цьому нас запевнили насамперед американські партнери, які вирішально впливають на нинішнє київське керівництво», - сказав Лавров.

За його словами, в рамках цієї реформи права всіх регіонів і етнічних груп, мовних меншин України будуть повною мірою забезпечені.