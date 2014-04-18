На в'їздах до Миколаєва встановили блокпости

На в'їздах до міста Миколаїв встановлено 6 блокпостів, і їх продовжують зміцнювати.

Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної ради з посиланням на сьогоднішню нараду Ради оборони Миколаївської області.

Читайте такожНа в'їздах до Харкова з'явилися блокпости, правоохоронці працюють у посиленому режимі

Увага керівників відомств, що задіяні у забезпеченні життєдіяльності області, була звернена на посилення заходів з недопущення порушень громадського порядку в святкові дні.

"У жодному випадку не можна розслаблятися. Комусь свято, а комусь - привід для дестабілізації ситуації в області. Ми маємо справу з супротивником, який поставив силу вище за закон, і громадськість повинна про це знати", - наголосив голова облради Тарас Кремінь.

Він закликав бізнесменів надавати допомогу в зміцненні блокпостів.

"Підприємці повинні усвідомити, що допомога у зміцненні захисних механізмів міста, в якому вони живуть, - це не примха часу. Якщо ворог прийде до Миколаєва, селищ і міст області - в багатьох із них бізнесу не залишиться", - сказав він.

Читайте такожНа в'їзді до Донецька ДАІ зводить блокпост

Особлива роль у зміцненні захисних механізмів міста і області в цілому сьогодні відведена створеному батальйону патрульно-постової служби особливого призначення, його ефективній взаємодії з керівництвом добровільних народних формувань.

Крім того, миколаївці розраховують на залучення військовослужбовців для посилення патрулювання вулиць і важливих стратегічних об‘єктів.