Макеєнко доручив головам РДА у Києві організувати патрулювання вулиць

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, цим документом він доручив головам районних у Києві державних адміністрацій організувати патрулювання вулиць, площ, інших громадських місць у відповідних районах із залученням громадських добровільних формувань та загонів з охорони громадського порядку, членів добровільних народних дружин, працівників міліції та осіб, які на добровільних засадах виявили бажання здійснювати патрулювання, реагуючи на дії, які містять ознаки кримінальних та адміністративних правопорушень шляхом затримання та направлення осіб, які вчинили зазначені правопорушення, до органів внутрішніх справ.

Крім того, відповідно до розпорядження КМДА, будуть утворені районні штаби з дотримання громадського порядку. До складу штабів увійдуть представники органів внутрішніх справ, районних в Києві держадміністрацій, громадських організацій, громадських добровільних формувань та загонів з охорони громадського порядку.

Районні штаби з дотримання громадського порядку постійно інформуватимуть Міський оперативний штаб із забезпечення сталої життєдіяльності міста про стан організації охорони громадського порядку у відповідному районі, зазначили в прес-службі.