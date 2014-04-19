Пєсков: Януковичу в Україні небезпечно, а нова влада – русофоби

Він також зазначив, що Янукович виконав свої зобов'язання, які були гарантовані європейськими країнами.

"Янукович - це законний президент України, який перебуває на території Російської Федерації, тому що чоловікам сюди заїжджати можна", - сказав Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1".

Він підкреслив, що Янукович може перебувати в Росії абсолютно вільно. Більше того, він змушений це робити.

"Перебувати він тут змушений, бо його життя на Україні загрожує небезпека, і він знаходиться під захистом російської держави, про що теж вже говорив президент", - додав прес-секретар глави російської держави.

"Його (Януковича) змусила покинути Україну небезпеку для життя, небезпека фізичного знищення з боку тих елементів, які прийшли до влади в результаті збройного перевороту. До речі, завдяки тому, що Янукович в ніч з 21 на 22 число виконав зобов'язання, які були гарантовані європейськими країнами", - сказав Пєсков.

Пєсков вважає, що багатьох київських політиків захлеснула епідемія русофобії, яка позбавляє їх великої частини електорату.

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"На жаль, дійсно, епідемія русофобії зараз охопила багатьох політиків на Україні. Будемо сподіватися, що не всіх, але, принаймні з тих, хто займає скільки лідируючі позиції на політичній арені. Вони дійсно всі налаштовані русофобських", - сказав Пєсков.

"Люди, которые заражены русофобией сейчас, сознательно лишают себя голосов большой, если не большей части населения Украины. Это очевидно", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Также Песков высказал мнение, что Запад не сможет изолировать Россию за ее реакцию на украинские события.

За матеріалами Інтерфакс, РИА Новости