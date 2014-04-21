Місія ОБСЄ сьогодні спробує потрапити до Слов’янська

Комісари нарікають на чималі проблеми, з якими зіткнулися в Україні. По-перше – велика відстань між містами. По-друге – багато контрольно-пропускних пунктів та блокпостів на дорогах. Окрім цього, спостерігачі змушені постійно пояснювати, яку організацію вони представляють, які в них повноваження та про що саме йдеться в женевських угодах, передає 5 канал. Читайте такожМісія ОБСЄ виявила ознаки роботи "закордонних консультантів" на Донеччині

Місія ОБСЄ поки не доїхала до Слов’янська через небезпеку для життя спостерігачів. Утім, комісари сподіваються потрапити до міста вже сьогодні.