Місія ОБСЄ сьогодні спробує потрапити до Слов’янська
11:00, 21 квітня 2014Політика
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Спостерігачі від ОБСЄ поки не можуть підтвердити звільнення адміністративних будівель на сході України. Зараз перевіряють інформацію щодо кількох міст.
Місія ОБСЄ сьогодні спробує потрапити до Слов’янська
Комісари нарікають на чималі проблеми, з якими зіткнулися в Україні. По-перше – велика відстань між містами. По-друге – багато контрольно-пропускних пунктів та блокпостів на дорогах. Окрім цього, спостерігачі змушені постійно пояснювати, яку організацію вони представляють, які в них повноваження та про що саме йдеться в женевських угодах, передає 5 канал. Читайте такожМісія ОБСЄ виявила ознаки роботи "закордонних консультантів" на Донеччині
Місія ОБСЄ поки не доїхала до Слов’янська через небезпеку для життя спостерігачів. Утім, комісари сподіваються потрапити до міста вже сьогодні.
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