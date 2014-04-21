На мітинг за федералізацію в Харкові прийшли близько 300 осіб

Як передає кореспондент УНІАН, люди зібралися перед пам’ятником Леніну на площі Свободи.

Учасники заходу тримають прапори Російської Федерації, СРСР, георгіївські та монархістські стяги, прапори із символікою кількох громадських організацій, а також транспаранти з написами «Харьков требует референдум», «Янукович, на роботу» тощо. Люди також скандують: «Референдум».

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Учасники мітингу вимагають проведення референдуму з питання федералізації України, надання статусу державної російській мові, звільнення затриманих у Харкові сепаратистів.

Один зі спікерів мітингу запропонував провести референдум щодо федералізації 11 травня.

На цей час достеменно невідомо, чи планують учасники мітингу проводити ходу містом та пікетувати якісь державні установи чи органи місцевого самоврядування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з ранку у Харкові для входу та виходу пасажирів закриті станції метро «Університет» і «Держпром», що на площі Свободи. Співробітники міліції проводять огляд великих валіз людей, які проходять через парк ім. Т. Шевченка.

На самій площі Свободи та прилеглій до ній вулицях перебувають автомобілі та автобуси з правоохоронцями.

8 квітня в Харкові після звільнення будівлі облдержадміністрації були затримані та згодом за рішенням суду взяті на два місяці під варту кілька активістів проросійських мітингів, в тому числі Єгор Логвинов та Сергій Юдаєв.

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19 квітня в Харкові затримали та на два місяці взяли під варту ще одного з організаторів проросійських мітингів Костянтина Долгова. Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило збитки в крупних розмірах, скоєне шляхом підпалу). Зокрема, Долгова підозрюють у причетності до серії підпалів банкомантів ПриватБанку в Харкові.