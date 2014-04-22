Сепаратизм на Луганщині був прищеплений штучно - командир спецбатальйону МВС

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив командир новоствореного батальйону МВС по боротьбі з сепаратизмом Тимур Юлдашев.

За його словами, люди по різний бік барикад, тобто ті, хто має проросійські настрої, і прихильники єдності України, насправді прагнуть одного – жити у чесній державі, яка буде процвітати.

"Їхні (прихильників федералізації - ред.) переконання - жити добре, правильно", - зазначив Юлдашев.

Як наголошує Юлдашев, сепаратизм на сході штучно прищеплений його мешканцям російськими силами.

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"Ми не хочемо корупції, ми не хочемо хабарів, ми не хочемо, щоби нас била міліція", - цитує він прагнення сепаратистів, поспілкувавшись із представниками проросійських сил.

За його словами, сепаратисти просто скористалися цією ситуацією.

Як зазначає командир спецбатальйону МВС, людям наобіцяли, що в Росії жити краще, і вони піддалися на таку картинку, навіть не усвідомлюючи, що життя в Росії не краще.