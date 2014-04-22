У Обами сподіваються обійтися без додаткових санкцій проти РФ

Це підтвердив, відповідаючи на брифінгу для іноземних журналістів у Вашингтоні, один із ключових зовнішньополітичних радників президента США в апараті Білого дому Бен Родс.

Малися на увазі додаткові санкції проти Росії, якими Вашингтон погрожує у зв'язку з подіями навколо України, пише ИТАР-ТАСС.

Він зазначив, що, з точки зору Білого дому, ці заходи взагалі "спрямовані не проти Росії, а в підтримку міжнародного порядку".

Радник президента США підтвердив, що в Білому домі в курсі інциденту в Слов'янську, в результаті якого загинули люди.

"Ми в ньому розбираємося разом з українським урядом, - сказав він. - Ми завжди ясно говорили, що не підтримуємо ніякі форми невиправданого насильства в Східній Україні. Ми хочемо бачити деескалацію нинішньої ситуації".

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Він не дав прямої відповіді на питання про те, чи буде віце-президент США Джозеф Байден, який перебуває з робочим візитом у Києві, використовувати американський вплив на чинну владу України, щоб спонукати їх до відмови від подальшого насильства.

При цьому радник Обами стверджував, що "дорожня карта, намічена в Женеві" на чотиристоронньої зустрічі щодо України, "вимагає від проросійських сил, які захопили будівлі в декількох містах на Сході України, скласти зброю і звільнити" їх. "Поки вони там знаходяться, ризик такої конфронтації, на мій погляд, залишається загостреним, - сказав він. - Саме тому Росія, США, Євросоюз і уряд України погодилися з цією дорожньою картою".

Він сказав, що у Вашингтоні спостерігають з боку українських властей зусилля "з виконання взятих на себе зобов'язань".

"Ми хочемо, щоб ці домовленості були виконані, - продовжував радник Обами, маючи на увазі підсумки женевської зустрічі. - Але щоб вони були виконані, згадані будівлі повинні бути звільнені".

"До речі, - додав Він, - ми б те ж саме сказали будь-яким напіввійськовим формуванням на заході (України). Росіяни висловлювали стурбованість з приводу деяких найбільш радикальних націоналістичних сил на заході. І до них слід ставитися так само. Щоб ніякі збройні угруповання не захоплювали жодні держустанови".