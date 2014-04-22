Агенти ФСБ намагалися встановити контакт із Сашком Білим - СБУ

Там розповіли, що у 2012 році полковник ФСБ Олексій Олександрович Чепік завербував громадянина України "О". Як доказ, оприлюднили спілкування у Skype, що відбулося в січні-лютому цього року, передає ТСН.

Чепік доручив громадянину "О" встановити контакт з активістами і керівництвом УНА-УНСО, зокрема, Сашком Білим.

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А за можливості, самому влитися в лави організації. Наступним задумом мало стати контрабандне постачання стрілецької зброї до Російської Федерації. Воно мало здійснюватися під контролем ФСБ. Однак, щойно товар би потрапив на територію Росії, то його постачальників затримали б чи вбили. А згодом би висунули претензії до України, аби підірвати її міжнародний імідж.

Нині в СБУ не уточняють, чи вдалося затримати когось із учасників змови. Нагадаємо, що раніше СБУ затримала сепаратиста, який планував організувати заворушення на Донеччині.

Як відомо, член Правого сектора Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий, загинув на Рівненщині.

У міліції стверджують, що Музичко був членом ОЗУ і знаходився у рошуку. Спочатку силовики заявили, його смертельно поранили під час затримання, оскільки він відкрив вогонь у бік бійців спецпідрозділу Сокіл, які намагалися його затримати.

Потім у МВС стверджвували, що Музичко застрелився сам.

Місцеві активісти Правого сектора, однак, заявили, що версія міліції є брехливою і вже пообіцяли помститися голові МВС Арсену Авакову.

Окрім того, у "Правому секторі" заперечують інформацію про те, що Білий сам собі завдав смертельних поранень.