Захарченко: Сашко Білий — не остання жертва

Таку думку він висловив в інтерв'ю російському Першому каналу.

"Сашко Білий - це тільки початок. Я думаю, що будуть нові вбивства", - підкреслив екс-міністр МВС.

Він зазначив, що є багато питань до того, як проводилися слідчі дії на місці загибелі Музичка, що за незрозумілі люди перебували там, і як можна самостійно вистрілити собі в серце два рази.

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Нагадаємо, в ніч на 25 березня у Рівненській області був убитий один з лідерів "Правого сектора" Олександр Музичко, відомий як Сашко Білий.

Перший заступник міністра внутрішніх справ України Володимир Євдокимов заявив, що Музичко застрелив сам себе, коли при спробі затримання бійцями "Сокіл" чинив їм збройний опір.