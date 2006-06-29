”Наша Україна” задає Морозу два запитання

Фракція «Наша Україна» хоче поцікавитись у лідера СПУ Олександра МОРОЗА, чи можна розцінювати його заяву щодо кандидатури голови Верховної Ради як вихід з коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні журналістам керівник інформаційного департаменту «Нашої України» Тетяна МОКРІДІ.

Зокрема, за словами Т.МОКРІДІ, «Наша Україна» хоче поставити О.МОРОЗУ два запитання. Крім вже названого, “нашоукраїнці” також вони хочуть поцікавитись, чи читав О.МОРОЗ коаліційну угоду перед тим, як її підписувати.

Як повідомлялося, коаліційна угода передбачає, що жодна з політичних сил-учасників коаліції не має право вето на кандидатури, подані іншою політичною силою. Перед підписанням О.МОРОЗ заявляв, що СПУ згодна з усіма умовами коаліційного договору і готова його підписати. Разом з тим сьогодні О.МОРОЗ поширив заяву, в якій попросив «Нашу Україну» замінити кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА, висунуту “Нашою Україною” на посаду голови Верховної Ради України.