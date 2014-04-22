Обстріл літака у Слов'янську кваліфікували як теракт

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Спеціалізованою прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Південного регіону відкрито кримінальне провадження за статтею "теракт" щодо обстрілу літака у Донецькій області, зазначили у Генпрокуратурі, зауваживши що подальше розслідування інциденту покладено на Службу безпеки України з відповідною передачею спецслужбі необхідних матеріалів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 квітня, над Слов’янськом невідомі обстріляли зі стрілецької зброї літак Повітряних сил ЗСУ Ан-30, який здійснював спостережний політ.

Після атаки екіпажу літака вдалося здійснити посадку в Києві.

Боєздатність літака Повітряних сил Збройних сил України, який невідомі обстріляли над Слов’янськом, повністю відновлено, повідомили в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України.

За даними оборонного відомства, внаслідок обстрілу у літак влучили кілька куль.

«Завдяки професійним діям військових льотчиків посадку на аеродромі базування їм вдалося здійснити без наслідків. Після проведення детального обстеження та діагностики, станом на вечір 22 квітня, боєздатність літака Повітряних сил ЗС України було повністю відновлено», - підкреслюється в повідомленні.