Обама летить до Азії обговорити ситуацію в Україні

Як повідомляє ВВС, поїздка триватиме з 23 по 29 квітня. Президент США Обама планує відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур.

В ході турне по азіатсько-тихоокеанському регіону Барак Обама має намір, зокрема, обговорити з владою цих країн ситуацію в Україні, повідомляє Росбалт.

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Однак основною метою поїздки глави Білого дому вважається зміцнення економічних зв'язків США з зазначеними країнами, а також обговорення питання про безпеку в регіоні.