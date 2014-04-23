Обама летить до Азії обговорити ситуацію в Україні
09:03, 23 квітня 2014Політика
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Президент США Барак Обама в середу почав турне країнами азіатсько-тихоокеанського регіону.
Обама летить в турне країнами Азії / REUTERS
Як повідомляє ВВС, поїздка триватиме з 23 по 29 квітня. Президент США Обама планує відвідати Японію, Південну Корею, Малайзію та Сінгапур.
В ході турне по азіатсько-тихоокеанському регіону Барак Обама має намір, зокрема, обговорити з владою цих країн ситуацію в Україні, повідомляє Росбалт.
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Однак основною метою поїздки глави Білого дому вважається зміцнення економічних зв'язків США з зазначеними країнами, а також обговорення питання про безпеку в регіоні.
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