Дипломати сподіваються, що США "примусять до миру" агресора-Росію

Експерти організації дипломатів "Майдан закордонних справ" позитивно оцінюють візит в Україну віце-президента США Дж.Байдена та продовження міждержавного діалогу високого рівня, що безперечно відповідає відносинам стратегічного партнерства між Україною та США.

Дипломати впевнені, що візит Байдена до Києва свідчить про те, що "незаконна анексія Росією частини української території, наявна загроза повномасштабного військового вторгнення, підтримка Кремлем екстремістських та терористських елементів на південно-східних територіях України, агресивна інформаційно-пропагандистська кампанія не лише залишаються у центрі уваги офіційного Вашингтону, а й спонукають до конкретних контрзаходів".

Читайте такожСША ніколи не визнають анексію Криму - БайденДипломати погодились із думкою Байдена стосовно важливості проведення президентських виборів в Україні, а також підтримали готовність США сприяти у забезпеченні належного міжнародного моніторингу виборчої кампанії з тим, щоб відкинути будь-які сумніви щодо легітимного характеру їх проведення. Крім того, "Майдан закордонних справ" висловив сподівання, що невиконання російською стороною "женевських домовленостей" спричинять адекватну реакцію з боку США, "спрямовану на примушення країни-агресора до миру, деескалацію насильства з боку диверсантів та провокаторів як з числа співробітників російських спецслужб та збройних сил, так і керованих ними бойовиків, а також на відновлення та зміну тональності політичного діалогу між Києвом та Москвою".

"Вітаємо активну та практичну допомогу у забезпеченні енергетичної безпеки нашої держави, екстрену підтримку української економіки, а також готовність надання сприяння у проведенні глибинних реформ в нашій державі. Очікуємо на сприяння з боку американської влади у питанні повернення в Україну коштів керівництва режиму Януковича та пов'язаних з ним осіб, здобутих ними злочинним шляхом та виведених за кордон. Вважаємо своєчасною допомогу у сфері безпеки, зокрема, надання різноманітного обладнання та устаткування, що посилить дії українських спецслужб із захисту державного кордону, протидії терористам та екстремістам тощо", - зазначили у "Майдані закордонних справ".