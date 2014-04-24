В Україні намагаються відновити вертикаль "смотрящіх" – Сенченко
В. о. заступника голови адміністрації президента Андрій Сенченко заявляє, що в Україні намагаються відновити вертикаль "смотрящіх".
Про це він сказав в ефірі програми "Шустер LIVE", пише Українська правда.
"Треба, щоб ми не захопилися лише пошуком того, що у країни вкрали попередники. На жаль, я маю сказати і попросити просто представників громадянського суспільства дивитися за тим, що зараз вдаються до спроб відновити вертикаль "смотрящіх". Знову з'явилися охочі "кришувати" різні схеми", - заявив Сенченко.
"Я вам наведу простий приклад. МВС опублікувало вчора прес-реліз на тему тотального розкрадання "Київміськбуду". І що видумаєте? За моїми даними, сьогодні матеріали кримінальної справи вже забрали на вивчення. Виникає запитання: їх розслідувати чи вивчати (треба)? І таких симптомів дуже багато", - додав він.
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"Є охочі поговорити, припустимо, в місті Києві. Розповідають, що (є ж різні політичні сили і є якісь квоти) існують вже охочі сказати, що має бути квота на поховальну діяльність в Києві, на паркувальну…", - зазначив Сенченко
"Якщо ми всі разом не відрубаємо ці руки в першу секунду, то у нас повториться те саме, що вже було", - додав він.