Сьогоднішнє засідання Верховної Ради закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов повідомив, що наступне засідання відбудеться 29 квітня о 10.00.

За його словами, цього дня відбудуться парламентські слухання щодо обговорення змін до Конституції України.

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Він зазначив, що “сьогодні наших громадян дуже турбують ті конституційні зміни, конституційну реформу яку розпочав парламент”.

Як сказав Турчинов, на засіданні лідерів фракцій досягнуто домовленості, що у вівторок, 29 квітня, відбудеться “відкрите парламентське засідання у формі громадських слухань з питань обговорення внесення змін до Конституції”.

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Він наголосив на необхідності запросити до парламенту “знаних фахівців конституційного права і представників громадських організацій, об'єднань, представників регіонів”. “Тому що одне із головних питань Конституції - це розширення повноважень регіонів, створення для них всіх умов для розвитку і самореалізації”, - підкреслив Турчинов.

За його словами, всі ці питання мають “об'єднати всю країну”.