МЗС Росії закликає місію ОБСЄ в Україні добитися допуску до «народного губернатора» Губарєва

МЗС Росії закликає місію ОБСЄ в Україні добитися допуску до так званого «народного губернатора» Павла Губарєва.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, розміщеній на сайті міністерства.

«Ми направляємо офіційне звернення в ОБСЄ, аби місія цієї організації в Україні негайно добилася допуску до Губарєва, - йдеться в заяві. - Аналогічний документ відправляємо в Міжнародний Комітет Червоного Хреста в Женеві, в мандат якого, зокрема, входять відвідування ув‘язнених в місцях їх тримання».

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МЗС РФ заявляє про готовність добиватися негайного доступу до Губарєва для того, аби переконатися, «що у нього все гаразд із здоров'ям». «Звичайно ж, продовжимо зусилля, спрямовані на те, щоб забезпечити його негайне звільнення як політичного ув'язненого», - йдеться в заяві.

Лавров відзначає, що «сьогодні ми одержали не дуже добру, тривожну новину про те, що у Губарєва погано зі здоров'ям».

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Як повідомляв УНІАН, 1 березня в Донецьку під час мітингу Губарєв був обраний прихильниками Росії "народним губернатором". 6 березня співробітники СБУ за участю бійців спецпідрозділу “Альфа” затримали Губарєва в рамках відкритого кримінального провадження за ст.ст. 109, 110 і 341 КК України. 7 березня Шевченківський районний суд Києва обрав Губарєву запобіжний захід у вигляді двох місяців арешту.