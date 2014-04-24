Україна і Молдова вирішили разом протидіяти агресії РФ
23:11, 24 квітня 2014Політика
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У ході двосторонньої зустрічі в рамках саміту «Східного партнерства» в Празі в.о. міністра закордонних справ України Андрій Дещиця і президент Молдови Ніколає Тімофті вирішили, що двом країнам необхідно разом протидіяти агресії Російської Федерації.
Україна і Молдова вирішили разом протидіяти агресії РФ /REUTERS
Сторони обговорили питання міжнародної безпеки, приділили увагу розвитку подій на Сході України та у Придністровському регіоні Республіки Молдова, повідомляє прес-служба МЗС.
"Дещиця і Тімофті наголосили на необхідності координації зусиль двох країн з протидії тиску Російської Федерації, зокрема, в євроінтеграційному контексті.
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Глава МЗС висловив вдячність керівництву Молдови за беззаперечну підтримку України", - йдеться у повідомленні.
Сторони домовилися продовжити конструктивний діалог у рамках наступних двосторонніх та багатосторонніх заходів.
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