Україна і Молдова вирішили разом протидіяти агресії РФ

Сторони обговорили питання міжнародної безпеки, приділили увагу розвитку подій на Сході України та у Придністровському регіоні Республіки Молдова, повідомляє прес-служба МЗС.

"Дещиця і Тімофті наголосили на необхідності координації зусиль двох країн з протидії тиску Російської Федерації, зокрема, в євроінтеграційному контексті.

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Глава МЗС висловив вдячність керівництву Молдови за беззаперечну підтримку України", - йдеться у повідомленні.

Сторони домовилися продовжити конструктивний діалог у рамках наступних двосторонніх та багатосторонніх заходів.