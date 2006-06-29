Турчинов вважає, що у Регіонів кишка затонка

Заступник керівника фракції БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що у фракції Партії регіонів немає серйозно потенціалу для того, щоб протягом довгого часу блокувати роботу Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв`ю журналістам.

За словами О.ТУРЧИНОВА, «серйозної потенції у “регіонів” щодо подальших дій немає». «Сама фракція «порве» своїх керівників, коли вони почнуть реалізовувати стратегію розпуску парламенту», - вважає він.

О.ТУРЧИНОВ прогнозує, що фракція Партії регіонів зможе протримати блокаду ще «максимум один-два дні». Він наголосив на тому, що Партія регіонів діє за подвійними стандартами. О.ТУРЧИНОВ нагадав, що вони наполягають на тому, щоб очолити ряд комітетів у ВР, в той же час в регіонах, де здобули більшість у місцевих радах, зокрема, в Криму, Луганській області представників опозиції не допускають не тільки до керівництва комітетами, але взагалі виключають із ключових комітетів. За його словами, фракція Партії регіонів говорила про те, «що їх взагалі посади не цікавлять, а сьогодні вони готові «підірвати» парламент, якщо їм не дадуть додатково якісь комітети».

У свою чергу, в інтерв`ю журналістам народний депутат України Євген КУШНАРЬОВ (фракція Партії регіонів) наголосив, що фракція блокуватиме роботу парламенту «стільки, скільки необхідно буде для досягнення результату». За його словами, результатом має стати «вироблення правил гри» у парламенті. Він нагадав, що партія висунула ультиматум, де чітко сформовані її вимоги.

Є.КУШНАРЬОВ зазначив, що на сьогодні «відбою немає від бажаючих» брати участь у блокуванні трибуни та президії парламенту. За його словами, для фракції Партії регіонів не є самоціллю розпуск Верховної Ради України, а представники фракції припинять блокувати роботу ВР «як тільки домовимося про правила». «В “помаранчевих” фракціях 40% народних депутатів налаштовані конструктивно і прагматично, але вони є заручниками інтересів своїх керівників, особливо в фракції БЮТ», - зауважив Є.КУШНАРЬОВ. За його словами, офіційно ніхто з «Нашої України», БЮТ чи СПУ не ставив питання про баланс інтересів цих політичних сил в органах місцевого самоврядування, зокрема, в Криму та в інших областях, де більшість має Партія регіонів. За його словами, якщо таке питання буде поставлено, то партія готова буде вести дискусію.

Як повідомляв УНІАН, представники Партії регіонів з 27 червня блокують роботу Верховної Ради. Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що фракція блокуватиме роботу Верховної Ради доти, доки не будуть виконані всі її вимоги, і готова до розпуску парламенту.

"Регіонали" заявили, що не погоджуються з розподілом керівних посад в парламенті, а також наміром своїх політичних опонентів включити до порядку денного засідання питання про обрання відсутніх членів Конституційного Суду.

Крім того, Партія регіонів вимагає обирати голову Верховної Ради шляхом таємного голосування і проти голосування за кандидатури прем`єра і спікера в одному пакеті. Також “регіонали” наполягають на припиненні незаконного суміщення посадових обов`язків з депутатськими повноваженнями.

Сьогодні один з лідерів БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ після засідання Тимчасової президії за участю лідерів фракцій парламенту заявив, що парламентська більшість не вестиме переговорів з депутатами Партії регіонів, доки вони не розблокують сесійну залу Верховної Ради.