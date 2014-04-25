США можуть почати постачання зброї в Україну - сенатор

З таким твердженням на брифінгу виступив голова комітету з питань збройних сил сенату Конгресу США Карл Левін, передає ИТАР-ТАСС.

"Потрібно надавати спорядження, пальне, бронежилети, якщо потрібно - стрілецьку зброю, боєприпаси. Така підтримка можлива", - сказав він.

Читайте такожСША можуть заморозити рахунки «Газпрому» і російських банків - сенаторКрім того, на зустрічі з призначеним Верховною радою першим віце-прем'єром України Віталієм Яремою сенатор заявив, що США шукають "шляхи впливу на Російську Федерацію, щоб уникнути військового конфлікту на території України".

Білий дім 22 квітня повідомив, що США виділять 8 млн доларів на допомогу збройним силам та прикордонній службі України.