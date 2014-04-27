Українську владу закликають терміново розробити програму підтримки депресивних міст на сході

Держава має розробити спеціальну програму соціально-економічної підтримки депресивних міст східної України. Про це заявила кандидат на посаду Президента країни Наталія Королевська після зустрічі з місцевими мешканцями свого рідного міста Красний Луч Луганської області.

«Люди відчувають себе абсолютно незахищеними в соціальному плані. Вони налякані. У багатьох немає роботи та перспектив у своєму рідному місті. А тим, хто працює, не виплачують зарплати. Адже заборгованості із зарплат у східних регіонах швидко зростають. Тому влада повинна терміново розробити і ухвалити програму соціально-економічного розвитку та підтримки депресивних міст на сході країни», - сказала вона.

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У ситуації, що склалася, за словами Наталії Королевської, більшість людей змушені виїжджати зі своєї малої Батьківщини у пошуках кращого життя. Тому, аби вони залишалися жити та працювати в своїх рідних містах, для розробки такої програми держава має залучити спеціалістів із соціальної сфери.

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«Держава повинна негайно зайнятися питаннями соціального захисту людей. Створити робочі місця, вчасно сплачувати заплати, пенсії та соціальну допомогу. Не скорочувати, а підвищувати соціальні стандарти та рівень життя. Лише після цього питання суспільного невдоволення відійде на другий план, адже в людей не буде причин виходити на вулиці та протестувати», - наголосила вона.