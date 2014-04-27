Українську владу закликають терміново розробити програму підтримки депресивних міст на сході
Наталія Королевська вважає, що держава має створити робочі місця, вчасно сплачувати заплати, пенсії та соціальну допомогу.
Держава має розробити спеціальну програму соціально-економічної підтримки депресивних міст східної України. Про це заявила кандидат на посаду Президента країни Наталія Королевська після зустрічі з місцевими мешканцями свого рідного міста Красний Луч Луганської області.
«Люди відчувають себе абсолютно незахищеними в соціальному плані. Вони налякані. У багатьох немає роботи та перспектив у своєму рідному місті. А тим, хто працює, не виплачують зарплати. Адже заборгованості із зарплат у східних регіонах швидко зростають. Тому влада повинна терміново розробити і ухвалити програму соціально-економічного розвитку та підтримки депресивних міст на сході країни», - сказала вона.
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У ситуації, що склалася, за словами Наталії Королевської, більшість людей змушені виїжджати зі своєї малої Батьківщини у пошуках кращого життя. Тому, аби вони залишалися жити та працювати в своїх рідних містах, для розробки такої програми держава має залучити спеціалістів із соціальної сфери.
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«Держава повинна негайно зайнятися питаннями соціального захисту людей. Створити робочі місця, вчасно сплачувати заплати, пенсії та соціальну допомогу. Не скорочувати, а підвищувати соціальні стандарти та рівень життя. Лише після цього питання суспільного невдоволення відійде на другий план, адже в людей не буде причин виходити на вулиці та протестувати», - наголосила вона.