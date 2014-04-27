В Обами знають, скільки грошей у Путіна і де він їх ховає - NYT

Про це у "The New-York Times" пише Пітер Бейкер.

Він зазначив, що вони можуть бути спрямовані проти особистих фінансистів Путіна.

"Адміністрація Обами надсилає сигнал, що вона здогадується, де лідер Росії береже свої статки і зрештою він прямо, чи опосередковано може потрапити під дію санкцій", - пише автор.

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На думку Бейкера, санкції можуть торкнутись голови Роснефти Ігоря Сечіна та голови Газпрому Олексія Міллера, передає Українська правда.

"Деякі люди у адміністрації Обами раніше вже виступали за оприлюднення інформації, яку США мають щодо статків Путіна, щоб показати росіянам його справжнє обличчя. Втім ця пропозиція зустрічає спротив у Білому домі", - пише Бейкер.

Автор також відзначає, що окремі законодавці у Конгресі ведуть розмови про ухвалення законів, які б примусили уряд США оприлюднити його орієнтовну оцінку статків Путіна.

Як відомо, у неділю президент США Барак Обама висловився за необхідність Вашингтону і Брюсселю слід "спільно вводити санкції" щодо Росії.