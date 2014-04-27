Обама підтримав нові санкції проти РФ: Вона і "палець об палець" не вдарила після Женеви"
18:15, 27 квітня 2014Політика
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Президент США Барак Обама підтримав запровадження нових міжнародних санкцій щодо Росії.
Обама підтримав запровадження нових міжнародних санкцій щодо Росії / REUTERS
Як повідомляє Радіо Свобода, він обвинуватив РФ у невиконанні женевських домовленостей щодо деескалації напруженості в Україні.
"Росія і пальцем об палець не ударила з тієї миті, як 17 квітня в Женеві пройшла зустріч дипломатів з Росії, України, США і Європейського Союзу", - заявив Обама.
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Він підтримав запровадження нових міжнародних санкцій щодо російської влади. "Для нас важливо робити подальші кроки, надіслати послання Москві, з тим щоб вона вплинула на проросійські сили на сході України", – сказав Обама.
Американський президент зробив цю заяву, перебуваючи з візитом у Малайзії в рамках азіатського турне.
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