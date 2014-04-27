Терористи зняли облогу з аеродрому в Краматорську





Після демонстраційних дій з блокування та підготовці штурму аеродрому в Краматорську, зайнятого українськими силовиками, екстремісти зняли облогу. Бійці спецназу СБУ і ВВ МВС зайняли кругову оборону, однак штурму так і не послідувало.

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Про це повідомив Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Фейсбук.

За його інформацією, екстремістами був затриманий транспорт , що перевозив на аеродром продовольство.

В даний час в зоні прямої видимості по периметру аеродрому груп екстремістів не спостерігаються.

"Одночасно сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції і в інших місцях несення служби українських силовиків (зокрема, на блок -постах ) спостерігалися демонстраційні дії груп екстремістів. Йшлося про масований психологічному впливі з боку сепаратистів, і спробах спровокувати силовиків на відкриття вогню", - повідомив Тимчук.