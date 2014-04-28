МЗС РФ: військові навчання на кордоні з Україною не порушують женевські угоди

Про це йдеться у заяві делегації РФ на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями, розміщеній на офіційному сайті МЗС РФ.

«Женевські домовленості не містять обмежень на діяльність Збройних Сил Російської Федерації в межах її національної території», - йдеться у заяві.

МЗС РФ вважає, що заходи, що проводяться у підрозділах і частинах Південного і Західного військових округів, за своїм масштабом не потребують якихось роз'яснень відповідно до положень Віденського документа 2011 року.

Крім того, в заяві наголошується, що РФ не бачить підстав для проведення відвідин місць військових навчань згідно з Віденським документом 2011 року.Читайте такожРосія так і не відповіла Україні щодо навчань біля кордону

Водночас МЗС РФ заявляє, що Росія готова обговорювати військові аспекти ситуації навколо кризи в Україні в рамках Форуму зі співпраці в області безпеки і його робочих органів, а також двосторонніх зустрічей, але поза зв'язком із механізмом розділу III Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки. «Що ж до тих навчань батальйонних тактичних груп загальновійськових з'єднань Південного і Західного військових округів і польотів авіації, що проводяться у прикордонних з Україною районах Російської Федерації, то підстав для задіювання у зв'язку з ними розділу III ВД-2011 немає, тим більше що цілі і завдання, а також зміст цих навчань були оприлюднені Міністром оборони Російської Федерації 24 квітня 2014 року», - наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня після початку силами МВС активної фази антитерористичної операції в захопленому бойовиками Слов'янську президент РФ Володимир Путін заявив, що «дії влади Києва проти народу України матимуть для неї наслідки, зокрема в плані міждержавних відносин РФ і України». Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про початок навчань у прикордонних з Україною районах.Читайте такожПостпред України в ООН: На кордоні з Україною - 200 російських танків і установки "Град"

Упродовж минулого тижня прикордонники зафіксували 88 випадків провокаційних дій з боку російських військових у безпосередній близькості до українського кордону. Про це сьогодні, 28 квітня, повідомив начальник відділу зв'язків із ЗМІ Державної прикордонної служби Олег Слободян.

Зокрема, за його словами, це польоти військової авіації поблизу держкордону, спостереження за діями прикордонників невідомими особами тощо.

Представник ДПСУ зазначив, що активізація таких дій спостерігається з минулого четверга, 24 квітня.

Водночас Слободян сказав, що минулого тижня прикордонники візуально не фіксували порушень державного кордону України з боку РФ.