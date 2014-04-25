Росія оголосить рішення про введення своїх військ в Україну наступного тижня - ЗМІ

В заяві сказано, що російська Рада Федерацій збирається обговорити можливість введення російських військ уже наступного тижня, йдеться в сюжеті ТСН.

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Відомо, що російські війська уже в десяти кілометрах від українського кордону, а в інтернеті з'явилося відео, як вулицями міста Новошахтинськ Ростовської області їде бойова техніка.

Проте, у тамтешньому міністерстві оборони поки що називають ці маневри - навчаннями.

Як повідомлялося раніше, постпред України в ООН розповів про сотні російських танків біля кордону України. РФ також встановила біля кордону установки "Град", що використовувалися у Чечні.