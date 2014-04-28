У Порошенка спростовують заяву Тимошенко про те, що завод у Севастополі виконує замовлення для РФ

Про це під час прес-конференції в УНІАН заявила керівник інформаційного департаменту штабу кандидата на пост президента України Петра Порошенка Ірина Фріз.

“Ця інформація, яка була вчора оприлюднена на одному з центральних телеканалів, абсолютно не відповідає дійсності. Ця новина спочатку пішла як фейкова на ресурсах, потім її намагались якось “розігнати”. Вона не відповідає дійсності... Була заява з цього приводу безпосередньо від заводу”, - сказала Фріз.

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Як повідомляли ЗМІ, 27 квітня в ефірі телеканалу «Інтер» кандидат у президенти, екс-прем'єр Юлія Тимошенко заявила про те, що Порошенко “є залежним від Росії”, аргументуючи це тим, що “Севастопольський ремонтний завод”, власником якого він є, отримав замовлення від РФ на більш як 130 мільйонів доларів.