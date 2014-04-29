Генсек ОБСЄ прибув у Київ

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

«На даний момент Генсек ОБСЄ проводить зустріч з виконувачем обов’язки міністра закордонних справ Андрієм Дещицею», - зазначили у прес-службі.

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Як повідомляв УНІАН, Заньєр мав прибути в Україну в неділю, 27 квітня, у зв’язку із захопленням верифікаційної місії ОБСЄ бойовиками у Слов’янську 25 квітня. За даними Міноборони Німеччини, у складі неозброєної місії, затриманої у Слов'янську, - троє військових спостерігачів з Німеччини, один німецький військовий перекладач і четверо військових спостерігачів з Данії, Чехії, Польщі та Швеції. Бойовики заявили про намір обміняти їх на їхніх полонених, зокрема, на (арештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва.

ОБСЄ направила у Слов'янськ команду для звільнення своїх спостерігачів.