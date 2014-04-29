В Україні досі відмивають гроші для родини Януковича і сепаратистів - Міщенко

Про це заявляє нардеп Сергій Міщенко, йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

За його словами, мова йде про структури "угруповання Кауфмана та Грановського". Саме вони свого часу приватизували Одеський аеропорт та Президент-готель. І зробили це незаконно, певен Міщенко. Люди, причетні до угруповання, тривалий час очолювали аеропорт "Бориспіль". Тому через летовище незаконно вивозили цінності. Факти та докази порушень, каже Міщенко, правоохоронцям передав ще кілька тижнів тому. Проте розслідування всіляко блокується, зазначає нардеп.Читайте такожЯк Янукович тікав з України - розслідування журналістів

Генпрокуратура взагалі жодної справи не порушила. Тому якщо влада декларує боротьбу з корупцією, то має діяти відповідно. Інакше через злочинні схеми Україна і надалі втрачатиме гроші та фінансуватиме проросійські угруповання, наголошує він. "Не подали позову стосовно позбавлення ліцензії "Фінбанка" та "Платинум банка" за відмивання коштів та спонсорування сепаратистів. І по низці інших об'єктів, які належать угрупованню Грановського та досі годують "Сім'ю". Терміново необхідно, щоб були порушені кримінальні справи. Щоб слідчі могли проводити слідчі дії, щоб судді, які не дають проводити слідчі дії, були відповідним чином покарані", - каже Міщенко. Нагадаємо, раніше у ГПУ заявили, що екс-президент Віктор Янукович вивіз до Росії понад $ 32 млрд і фінансує масові вбивства та сепаратизм.