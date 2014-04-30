Заступник генсека ООН вирушає в Україну

Про це він заявив в Раді Безпеки організації, повідомляє РИА Новости.

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За словами Фелтмана, генсек ООН Пан Гі Мун докладає зусиль для повернення ситуації на шлях дипломатії і мирного врегулювання.

"У дусі цього він попросив мене повернутися в Україну наступного тижня", - сказав Фелтман.