Турчинов терміново збирає на нараду глав всіх областей

07:41, 30 квітня 2014
Політика
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Олександр Турчинов скликав голів ОДА.

Турчинов созывает совещание

Сьогодні, 30 квітня, в Адміністрації Президента відбудеться нарада під головуванням виконуючого обов'язки Президента України Олександра Турчинова з головами обласних державних адміністрацій.

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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.

Початок наради заплановано на 11:00.

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