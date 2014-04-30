Турчинов терміново збирає на нараду глав всіх областей
07:41, 30 квітня 2014Політика
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Олександр Турчинов скликав голів ОДА.
Турчинов скликає нараду
Сьогодні, 30 квітня, в Адміністрації Президента відбудеться нарада під головуванням виконуючого обов'язки Президента України Олександра Турчинова з головами обласних державних адміністрацій.
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Про це повідомляється на сайті Верховної Ради України.
Початок наради заплановано на 11:00.
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