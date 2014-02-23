Рада призначила Турчинова виконуючим обов'язки Президента
12:49, 23 лютого 2014Політика
81 0оновлено
Парламент ухвалив постанову “Про покладення на голову Верховної Ради України обов'язки Президента України згідно із статтею 112 Конституції України” (Реєстраційний номер 4204).
Турчинов став в.о. Президента
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 285 із 339 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
Постановою передбачено покласти обов'язки Президента України на голову ВР на період до здійснення обов'язків Президента України новообраним главою держави.
Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".
Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.
Янукович заявив, що не визнає рішення Верховної Ради про його усунення з посади Президента.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter