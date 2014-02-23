Рада призначила Турчинова виконуючим обов'язки Президента

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 285 із 339 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Постановою передбачено покласти обов'язки Президента України на голову ВР на період до здійснення обов'язків Президента України новообраним главою держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову "Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень".

Даною постановою призначаються позачергові вибори Президента на 25 травня 2014 року.

Янукович заявив, що не визнає рішення Верховної Ради про його усунення з посади Президента.