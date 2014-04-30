Дніпропетровський ветеран нагадав, що георгіївські стрічки - символ Перемоги, а не російського фашизму

Про це розповів голова Ради євреїв-ветеранів Дніпропетровська Соломон Флакс на прес-конференції в медіа-центрі «Днепр-пост», повідомляє Сегодня.

У зв'язку з цим Флакс закликав ветеранів 9 травня приколоти до мундиру дві стрічки - георгіївську і синьо-жовту.

«До мене звертається дуже багато ветеранів Великої Вітчизняної війни з питанням - чи вдягати на День Перемоги чорно-помаранчеву, так звану георгіївську, стрічку, чи варто активно використовувати цей символ святкової атрибутики? Ще рік тому навіть питання не виникало - звичайно ж, одягати. В цьому році - це дійсно питання», - говорить Флакс.

Зараз, за словами ветерана, ці кольори, як свій символ, використовують агресори і загарбники, що вторглися на землю України, які окупували її частину і намагаються її знищити.

Читайте такожКіровоградські ветерани відмовилися від георгіївських стрічок на 9 травня«Що ж робити? Відмовитися від нашого символу Перемоги тільки тому, що його використовують у російській пропаганді, що він використовується сепаратистами, ксенофобами і антисемітами? Я вважаю, що ні. Я вважаю, що цей знак Великої Перемоги, можемо з гордістю носити не тільки ми, ветерани, але й наші діти та онуки. Я закликаю - разом з чорно-помаранчевою стрічкою прикріпити жовто-блакитну - кольори прапора нашої Батьківщини, символ нашої держави", - заявив Флакс.

Тим само, на його думку, ветерани продемонструють любов до своєї Батьківщини, яка зазнала військової агресії з боку Росії і покажуть, що одягають кольори великих бойових нагород, як символ Перемоги у війні проти німецького нацизму, в пам'ять про тих, хто загинув на полях битв Великої Вітчизняної, був замучений гітлерівськими катами, був знищений у вогні Голокосту, а не на підтримку окупантів.