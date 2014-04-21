Російські телеканали не будуть транслювати боксерський поєдинок Кличка

08:37, 21 квітня 2014
Політика
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Російські телеканали не будуть транслювати боксерський поєдинок Володимира Кличка та Алекса Леапаї.

владмир кличко

Такий запис з'явився в офіційному Твіттері братів Кличків.

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