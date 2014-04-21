Російські телеканали не будуть транслювати боксерський поєдинок Кличка
08:37, 21 квітня 2014Політика
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Російські телеканали не будуть транслювати боксерський поєдинок Володимира Кличка та Алекса Леапаї.
Російські телеканали не будуть транслювати боксерський поєдинок Кличка
Такий запис з'явився в офіційному Твіттері братів Кличків.
Фанати боксу в Росії не побачать мій бій #26Апреля на ТБ. Краще, щоб спорт об'єднував, а не поділяв наші народи, як нинішня #пропаганда.
- Klitschko (@Klitschko) April 19, 2014
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