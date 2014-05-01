МЗС РФ вимагає від Києва не проводити антитерористичну операцію

Про це йдеться в заяві МЗС РФ, опублікованій на сайті відомства.

Російські дипломати "вкрай стурбовані" "повідомленнями ЗМІ про плани Києва здійснити операцію проти озброєних терористів у Слов'янську та інших містах Донбасу.

Читайте такожРосійські ЗМІ через тотальну цензуру перетворилися на спільників терористів - МЗСЗокрема, МЗС РФ вважає, що українській владі не варто боротися з викраданнями і вбивствами терористами мирного населення, оскільки це буде порушенням Женевських угод.

Також у Росії загрожують Україні "катастрофічними наслідками" боротьби з тероризмом.

"Закликаємо Київ, а також США та ЄС, які сприяють йому і підписали женевські домовленості, не здійснювати злочинних помилок, тверезо оцінити всю тяжкість можливих наслідків за використання сили проти українського народу", - йдеться в повідомленні.

Раніше російські дипломати також з посиланням на невідомі ЗМІ переймалися будівництвом в Україні "концтаборів для жителів Південно-Сходу".