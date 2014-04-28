МЗС РФ пустив чергову "качку" про будівництво в Україні концтаборів
МЗС Росії, посилаючись на притягнуту за вуха інформацію "жовтих" ЗМІ, пустив чергову "качку" про те, що в Україні будують "фашистські" концтабори.
У відомстві Лаврова "мимоволі" допускають, що табори будують для "незгодних співгромадян з південно-східних регіонів країни".
При цьому у відомстві не змогли підтвердити свої припущення хоча б якимись фактами.
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Також МЗС РФ виступив за негайне звільнення сепаратиста Губарєва.
Як відомо, контрольовані Кремлем російські ЗМІ невпинно закликають Україну і міжнародне співтовариство налагодити ситуацію, для дестабілізації якої, як вважають Україна, США і Європейський Союз, Кремль робить все можливе.
По російському телебаченню показують панічні псевдосвідчення агресії Заходу, прояви фашизму і ворожого ставлення «нелегітимного» українського уряду, який останнім часом нібито здавалося зовсім безсилим.