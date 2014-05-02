Бойовики звільнили Луганську обласну прокуратуру

Бойовики після переговорів залишили будівлю прокуратури Луганської області.

Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

«Приміщення було звільнено сьогодні завдяки переговорам між представниками влади та людьми, що захопили будівлю», - зазначають у повідомленні.

У прес-службі додають, що наразі в приміщенні працює слідча оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Луганську сепаратисти захопили будівлі облдержадміністрації і обласної прокуратури. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС й захопили обласну ТРК.

