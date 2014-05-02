Бойовики звільнили Луганську обласну прокуратуру
11:28, 02 травня 2014Політика
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Наразі в приміщенні працює слідча оперативна група
Бойовики звільнили Луганську обласну прокуратуру / REUTERS
Бойовики після переговорів залишили будівлю прокуратури Луганської області.
Про це повідомила прес-служба Міністерства внутрішніх справ.
«Приміщення було звільнено сьогодні завдяки переговорам між представниками влади та людьми, що захопили будівлю», - зазначають у повідомленні.
У прес-службі додають, що наразі в приміщенні працює слідча оперативна група.
Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Луганську сепаратисти захопили будівлі облдержадміністрації і обласної прокуратури. Також вони влаштували облогу будівлі облуправління МВС й захопили обласну ТРК.
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