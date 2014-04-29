У Луганську екстремісти захопили телецентр і прокуратуру, штурмують УМВС (онлайн трансляція)
Озброєні повстанці роз'їжджають по місту в міліційних машинах.
У Луганську озброєні автоматами люди захопили обласне телебачення і обласну прокуратуру.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють луганський правозахисник Костянтин Реуцький і активіст Громадського сектора Луганська Олексій Біда.
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«ЛОТ здався, міліційна охорона пішла. Штурмують обласну прокуратуру. Планують брати обласну міліцію.
Озброєні повстанці роз'їжджають по місту в міліційних машинах.
Багато місцевих міліціонерів красуються з георгіївськими стрічками.
Атмосфера свята...», - пише на своїй сторінці у Facebook Реуцький.
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«Захоплено ОДА, ЛОТ, обласну прокуратуру. Розгромили офіс адвоката Чудовського, його самого побили під час штурму ЛОТ - відвезли на швидкій. Можливий злив домашніх адрес активістів з міліції», - повідомляє Біда в закритій групі "Європейський Луганськ - Громадський сектор" у Facebook.
На даний момент близько 1 тисячі проросійськи налаштованих мітингувальників штурмують будівлю Головного управління МВС України в Луганській області.
Також у мережі з'явилася інформація, що озброєні автоматами люди знаходяться також біля будівлі обласної ДАІ.
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Журналісти повідомляють, що начальник ГУ МВС у Луганській області Владимир Гуславський подав у відставку.
Як повідомляв УНІАН, у Луганську близько 3 тисяч проросійськи налаштованих мітингувальників сьогодні захопили будівлю Луганської облдержадміністрації. На даний момент на будівлі встановлено прапори Російської Федерації й самопроголошеної Луганської народної республіки.
Двері і вікна на першому поверсі будівлі вибиті, всередині і на даху будівлі знаходяться мітингувальники.
Працівників міліції з будівлі вивели через чорний хід. Правоохоронці перейшли на бік мітингувальників і наділи георгіївські стрічки.
Мітингувальники також заявили, що у внутрішньому дворі будівлі ОГА знаходиться багато міліціонерів з Вінниці. Мітингувальники поставили вимогу міліції здати зброю.
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Після переговорів працівники міліції покинули будівлю через коридор, влаштований мингувальниками і під їх контролем попрямували у бік військової частини. Зброю вони не здали.
Сьогодні о 14.00 закінчився термін ультиматуму, який висунули організатори захоплення будівлі Управління СБУ. У списку вимог амністія всіх учасників протестного руху на сході України, визнання російської мови державною, а також проведення референдуму з питання самовизначення регіону.