У Красноармійську бойовики намагалися викрасти дві БРДМ
12:41, 02 травня 2014Політика
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У Красноармійську Донецької області невідомі намагалися викрасти дві бойові розвідувально-дозорні машини (БРДМ).
Бойовики намагалися викрасти БРДМ
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, близько 10 невідомих осіб у камуфляжній формі зі зброєю проникли на територію складів ГУ МВС України у Донецькій області в Красноармійську та намагалися завести дві одиниці БРДМ, але спроба виявилася невдалою. Здійснити злочинний намір їм завадила охорона. Зловмисники залишили територію складів.
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