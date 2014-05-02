У Красноармійську бойовики намагалися викрасти дві БРДМ

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв'язків з громадськістю МВС України, близько 10 невідомих осіб у камуфляжній формі зі зброєю проникли на територію складів ГУ МВС України у Донецькій області в Красноармійську та намагалися завести дві одиниці БРДМ, але спроба виявилася невдалою. Здійснити злочинний намір їм завадила охорона. Зловмисники залишили територію складів.