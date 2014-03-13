Російські солдати проникли на територію радіопередавального центру в Зеленогорську
11:24, 13 березня 2014Політика
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Військовослужбовці РФ взяли під контроль радіопередавальний центр "Пеленг" в кримському Зеленогорську.
Російська армія захопила радіопередавальний центр / REUTERS
Про це повідомив голова прес-служби Міноборони Криму Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.
"Як повідомив командир радіопередавального центру "Пеленг", в Зеленогорську на територію об'єкта проникли російські військовослужбовці. Зараз чергова зміна перебуває на постах Пеленга, об'єкт під контролем російських військовослужбовців", - написав він.
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