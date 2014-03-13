Російські солдати проникли на територію радіопередавального центру в Зеленогорську

Про це повідомив голова прес-служби Міноборони Криму Владислав Селезньов на своїй сторінці в Facebook.

"Як повідомив командир радіопередавального центру "Пеленг", в Зеленогорську на територію об'єкта проникли російські військовослужбовці. Зараз чергова зміна перебуває на постах Пеленга, об'єкт під контролем російських військовослужбовців", - написав він.

Читайте такожРосійська армія відпрацьовує "завдання на незнайомій місцевості і неперевірених полігонах"За словами Селезньова, українські військові моряки перебувають в адміністративній частині центру. Зброя зачинено в збройовій.