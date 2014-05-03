В Будинку профспілок в Одесі знайдено 36 трупів - ДСНС

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків зі ЗМІ та громадськістю головного управління ДСНС в Одеській області, в 5-поверховому будинку Одеської обласної федерації профспілок, за адресою Куликове поле, 1 в результаті зіткнень конфліктуючих сторін, під час яких застосовувалися пляшки з запальною сумішшю, виникла пожежа.

«Пожежа виникла на 2-му і 3-му поверхах адміністративної будівлі. За підвищеним номером виклику до місця пожежі були направлені 13 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 51 рятувальник. Оперативному під'їзду пожежної техніки до місця пожежі заважала велика кількість конфліктуючих людей», - повідомили у відділі.

Читайте такожВ Одесі оголошено 3-денний траурУ відділі додали, що на місці пожежі було створено штаб під керівництвом начальника обласного управління ДСНС в Одеській області Володимира Боделана. Під час гасіння пожежі з будівлі самостійно евакуювалися 210 осіб, ще 120 осіб були врятовані співробітниками ДСНС за допомогою спеціальної техніки, а також виведені і винесені із задимлених приміщень ланками газодимозахисної служби.

У відділі уточнили, що в результаті пожежі вогнем пошкоджено кабінети на 2-3 поверхах загальною площею 120 кв. м.

«На місці зіткнень виявлено 36 загиблих. Причина смерті загиблих встановлюється судмедекспертами ГУ МВС України в Одеській області. Кількість постраждалих уточнюється. За фактом події правоохоронними органами проводяться слідчі дії», - заявили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі проукраїнські активісти ліквідували на Куликовому полі табору сепаратистів, які забарикадувалися в будівлі Будинку профспілок. Антимайдановцы сховалися в будинку, що знаходиться на Куликовому полі і відстрілювалися, а також кидали каміння. Активісти вибили вхідні двері і увірвалися в будівлю, почалася пожежа.