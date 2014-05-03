В Одесі оголошено 3-денний траур

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради, 3, 4 і 5 травня оголошено в Одесі днями жалоби.

«За попередніми даними, внаслідок сутичок загинуло більше 40 осіб.

Читайте такожОдеський губернатор поклав відповідальність за смерті на міліціюУ зв'язку з трагічними подіями 3, 4 і 5 травня 2014 року оголошені в Одесі днями жалоби. На будівлях комунальних підприємств, установ та організацій міста буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Одеси з траурними стрічками», - повідомили в департаменті.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форм власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів.

Як повідомляв УНІАН, 2 травня в Одесі сталися сутички сепаратистів, озброєних вогнепальною зброєю, і проукраїнських авктивистов. Загинуло кілька активістів. Потім прихильники єдиної України на Куликовому полі знищили табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. В будівлі почалася пожежа, в результаті якої загинули люди.

В лікарні звернулося за допомогою понад 170 осіб, 25 - в дуже важкому стані.