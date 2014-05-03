Одеська міліція оголосила про формування спецбатальйону добровольців
09:12, 03 травня 2014Політика
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У структурі Головного управління МВС України в Одеській області створюється батальйон патрульної служби міліції особливого призначення «Шторм».
Міліція оголосила про створення спецбатальйону
Про це повідомили у прес-службі ГУМВС України в Одеській області.
«Створення спецпідрозділу відбуватиметься в найкоротший термін, без зайвих зволікань і процедур, в умовах цілковитої відкритості», – цитує повідомлення Радіо Свобода.
«Закликаємо усіх, хто відчуває готовність бути корисним Україні та стати на захист її державності і цілісності, правопорядку і безпеки громадян – вступати до лав новоствореного спеціального підрозділу міліції», – зазначили в міліції.
Для кандидатів важливо бути громадянином України до 35 років, без кримінального минулого і бажано з досвідом служи у Збройних силах України.
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