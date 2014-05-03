Одеська міліція оголосила про формування спецбатальйону добровольців

Про це повідомили у прес-службі ГУМВС України в Одеській області.

«Створення спецпідрозділу відбуватиметься в найкоротший термін, без зайвих зволікань і процедур, в умовах цілковитої відкритості», – цитує повідомлення Радіо Свобода.

«Закликаємо усіх, хто відчуває готовність бути корисним Україні та стати на захист її державності і цілісності, правопорядку і безпеки громадян – вступати до лав новоствореного спеціального підрозділу міліції», – зазначили в міліції.

Для кандидатів важливо бути громадянином України до 35 років, без кримінального минулого і бажано з досвідом служи у Збройних силах України.