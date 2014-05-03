У Слов’янську терористам завадили підірвати шляхопровід
11:10, 03 травня 2014Політика
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У Слов’янську терористам завадили підірвати шляхопровід, українці взяли під контроль аеропорт у Краматорську і всі блокпости навколо цього міста.
Спецпризначенці запобігли вибуху шляхопроводу / Виктор Максимов, vk.com
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, сьогодні вранці група розвідки Антитерористичного центру (АТЦ) виявила на східному кордоні м. Слов`янська замінований шляхопровід. Силами інженерно-саперних підрозділів шляхопровід був розмінований. Підрозділи АТЦ продовжили наступ на терористів.
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Крім того, командувач Національною гвардією України генерал-лейтенант Степан Полторак повідомив, що сили АТЦ повністю взяли під контроль аеропорт у м. Краматорську та всі блокпости навколо цього міста.
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