Кремль заявляє, що втратив «свій вплив» на терористів в Україні

У Кремлі заявили, що втратили «свій вплив» на озброєних терористів в Україні та що президент РФ Володимир Путін уважно стежить за ситуацією в Україні «на предмет подальших дій Росії».

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

Зокрема, йому важко відповісти на питання про можливу військову допомогу «південному сходу України» з боку РФ.

«Я не можу відповісти на це питання. Безумовно, глава держави найуважнішим чином спостерігає за тим, що відбувається, і аналізує ситуацію на предмет подальших дій Росії», - заявив Пєсков.

«Відтепер Росія або будь-хто ще, будь-яка ще країна фактично втратили свій вплив на цих людей (жителів сходу України), тому що їх неможливо буде умовити роззброїтися, неможливо буде припинити їх роззброєння на тлі прямої загрози для їх життя, загрози з боку радикалів, націоналістів і Збройних сил, які виконують злочинні накази і вбивають своє населення», - сказав Пєсков.

Він звинуватив владу України і країни Заходу в ескалації конфлікту в Україні.

«Київ і західні спонсори фактично провокують кровопролиття і несуть за це пряму відповідальність. Вони повинні розуміти, що відповідальність лежить саме на них», - сказав він.

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За словами Пєскова, Москва розуміє, що без діалогу з європейськими партнерами практично неможливо врегулювати українську внутрішньополітичну кризу, але РФ не може шукати шляхи виходу з кризи сама.

«Ми розуміємо, що без діалогу з нашими європейськими партнерами врегулювання практично неможливе. Але ми не можемо шукати діалог самі. У готовності і бажанні вести адекватний діалог на тлі згаданої заяви ми глибоко сумніваємося», - сказав він.

Коментуючи сутички 2 травня в Одесі між проукраїнськими активістами і сепаратистами, Пєсков заявив, що відповідальність за жертви в результаті сутичок несе влада України і західні країни, що визнають її.

«Влада, які перебуває у Києві, не просто несе відповідальність за цей злочин, але і є прямим співучасником цих злочинних дій - фактично, їх руки вже по лікоть у крові. Причому, співучасниками цього злочину поступово стають і ті, хто кваліфікує хунту, як законну. Ми з великим жалем констатуємо схвалення каральної операції, схвалення того, що робить Київ стосовно південно-східних регіонів», - підкреслив Пєсков.

«Фактично, наші колеги на Заході таким чином виправдовують вбивства у великій кількості, які ми зараз спостерігаємо, трагедію, яку ми спостерігаємо», - зазначив прес-секретар Путіна.

Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у низці міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

Крім того, підтримувані Росією сепаратисти організовують провокації і побиття патріотично налаштованих громадян у Харкові, Миколаєві, Одесі.

Сепаратисти заявляли, що Росія надає їм інформаційну і консультативну підтримку.

15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов'янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.

2 травня в Одесі відбулися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, в результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після вчорашніх сутичок між проукраїнськими активістами і сепаратистами до лікарень звернулися 214 постраждалих, із них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 42 людини, серед яких 22 міліціонери.