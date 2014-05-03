СБУ отримала докази координації Росією захоплення представників ОБСЄ

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, попри заяви російської сторони про те, що відповідальність за захоплення заручників лежить на Україні, запис телефонної розмови між спеціальним представником президента РФ Володимиром Лукіним та ватажком озброєних терористів «Стрєлком» Ігорем Гіркіним (Стрєлковим) свідчить про те, що офіційна російська сторона координує дії бойовиків і має безпосередній вплив на їхні рішення.

«А «активна участь» російської делегації у звільненні іноземних заручників - не більше, ніж інсценізація», - заявили в СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 25 квітня у Слов`янську терористи захопили автобус, в якому перебували 8 представників ОБСЄ, 5 військовослужбовців Збройних сил України і водій. До складу групи з восьми осіб увійшли четверо представників ФРН та по одному зі Швеції, Польщі, Данії та Чехії. Бойовики заявили про намір обміняти їх «на наших полонених, зокрема, на (заарештованого «народного губернатора» Донецька) Павла Губарєва». 27 квітня терористи звільнили шведського військового у зв’язку з його хворобою на цукровий діабет.