Туск визнав, що РФ веде війну з Україною, а дипломатичні зусилля західних країн не дали результатів

Глава польського уряду Дональд Туск визнав, що Росія веде війну з Україною, а дипломатичні зусилля західних країн не дали результатів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Польщі, про це Туск сказав сьогодні, коментуючи останні події у Слов`янську та Одесі.

”Це війна. Може, трохи іншого типу, бо це неоголошена війна. Але насправді маємо справу де-факто з війною”, - сказав глава уряду Польщі, слова якого цитує польське агентство РАР.

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Він відзначив, що дипломатичні зусилля західних країн не принесли бажаних результатів з деескалації агресії Росії проти України, а сподівання на те, що вони матимуть вплив, продовжують танути.

”Щораз більше ми втрачаємо надію, бо коли число жертв становить десятки, коли використовують зброю, коли збивають вертольоти, то ми усі бачимо, що маємо справу не із збройною конфронтацією, організованою демонстрантами, а державою, у цьому випадку - з Росією”, - заявив Туск.

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Як повідомляв УНІАН, після анексії Криму Росія не полишила спроб дестабілізувати ситуацію в Україні.

У середині квітня російські озброєні бойовики захопили адміністративні будівлі у ряді міст Донецької області, а також у Луганську. Бойовики викрадають, катують і вбивають людей, захоплюють заручників.

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15 квітня на півночі Донецької області почалася антитерористична операція.

2 травня в районі Слов`янська і Краматорська силами підрозділів МВС, Нацгвардії і армії почалася активна фаза антитерористичної операції.

3 травня в СБУ повідомили, що під час проведення антитерористичної операції на Донбасі українські спецслужби втратили 5 людей вбитими, ще 12 поранено.

2 травня в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Загинули кілька активістів. Потім активісти на Куликовому полі знесли табір сепаратистів, які забарикадувалися в Будинку профспілок. У будівлі почалася пожежа, в результаті якої також загинули люди.

За останніми даними, в Одесі після учорашніх сутичок між проукраїнськими активістами і сепаратистами до лікарень звернулися 214 чоловік, із них 27 - у дуже тяжкому стані. Загинули 46 осіб.

Сьогодні, 3 травня, в.о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов підписав указ щодо оголошення в державі дводенної жалоби за загиблими в ході антитерористичної операції на Донеччині та внаслідок заворушень, спровокованих проросійськими сепаратистами в Одесі.