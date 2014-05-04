Вночі у Маріуполі розгромили офіс "Батьківщини" - ЗМІ

Про це повідомляє ТСН з посиланням на "5 канал".

Офіс партії знаходиться на проспекті Леніна недалеко від міської ради. Крім того, повідомляється, що біля будівлі міськради з ранку не було помічено будь-яких активих дій з боку українських силовиків.

У районі міської ради горіли автомобільні покришки, лунали сирени. Поблизу будівлі міськради чергували машини "швидкої допомоги", інформації про жертв і постраждалих немає. Водночас, у соцмережах очевидці писали, що на території навколо міськради був відсутній мобільний зв'язок, відключено освітлення.

Як повідомляє 0629.com.ua, за інформацію джерела видання у силових структурах, вночі АТО в місті не проводилась, але терористам вдалося посіяти паніку серед населення.