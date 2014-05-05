Швейцарія заморозила активи Януковича і Ко - ЗМІ

Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на Reuters, прокуратура відкрила 5 кримінальних проваджень щодо осіб, підозрюваних у відмиванні грошей.

Загальна сума, що міститься на рахунках заморожених в рамках розслідування, становить 170 мільйонів швейцарських франків (близько 140 мільйонів євро).

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За даними ЗМІ , більшість заморожених активів збігається з тими банківськими рахунками, які були заблоковані урядом Швейцарії в лютому 2014 року.

Вони включали активи Віктора Януковича і 20 найбільш наближених до нього людей, включаючи його сина Олександра.