Швейцарія заморозила активи Януковича і Ко - ЗМІ
01:00, 05 травня 2014Політика
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4 травня указом федерального прокурора Швейцарії заморожені банківські активи, які можуть належати Віктору Януковичу і його оточенню.
Швейцарія заморозила активи Януковича і Ко / newsru.com
Як повідомляє Німецька хвиля з посиланням на Reuters, прокуратура відкрила 5 кримінальних проваджень щодо осіб, підозрюваних у відмиванні грошей.
Загальна сума, що міститься на рахунках заморожених в рамках розслідування, становить 170 мільйонів швейцарських франків (близько 140 мільйонів євро).
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За даними ЗМІ , більшість заморожених активів збігається з тими банківськими рахунками, які були заблоковані урядом Швейцарії в лютому 2014 року.
Вони включали активи Віктора Януковича і 20 найбільш наближених до нього людей, включаючи його сина Олександра.
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