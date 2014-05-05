Донецький губернатор розраховує на допомогу міліції з інших областей

Голова Донецької обласної державної адміністрації Сергій Тарута розраховує, що в регіон будуть направлені додаткові підрозділи правоохоронних органів з інших областей, про це він сказав в ефірі одного з телеканлов, передають Новини Донбасу.

"Були звернення від керівника міліції Донецької області. Є невеликі зрушення, були спрямовані невеликі підрозділи. Але цього недостатньо, щоб забезпечити правопорядок. Я вважаю, що на сьогоднішній день центр недостатньо приділяє увагу Донецької області", - зазначив губернатор.Читайте такожОчікуємо, що міліція буде працювати ефективніше - губернатор Донецької області

При цьому Тарута визнав, що назвати ефективними дії міліції не можна, хоча в цьому, на його думку, також є відповідальність центральної влади.

"Для того, щоб змінити ситуацію, необхідні кадрові зміни. На жаль, всі пропозиції, які давалися керівником донецької обласної міліції, паном Пожидаевым, дуже довго розглядалися в Києві та своєчасно не були зроблені кадрові зміни ", - сказав він.

Разом з тим губернатор висловив думку, що в ході проведення виборів Президента 25 травня в регіоні будуть провокації, і зазначив, що необхідно докласти додаткових зусиль для забезпечення правопорядку в регіоні.